Ônibus de São Bernardo terão biometria facial

Segundo a prefeitura, são gastos R$ 2 milhões por mês para pagar as cerca de um milhão de viagens feitas com benefício de gratuidade no município.

São Bernardo aderiu ao Sistema de Identificação Biométrica Facial nos ônibus municipais para fazer a verificação dos passageiros que utilizam gratuidades.A biometria facial vai comparar o rosto do usuário com a foto presente no cadastro do cartão. Em caso de não reconhecimento, o objeto será bloqueado.Cerca de 130 mil usuários possuem o cartão, que concede o direito de viagem sem pagar.