Ônibus da EPTG terão de ter portas dos dois lados dos veículos

Decreto do GDF afirma que três empresas que operam na via terão de fazer as trocas até o início do ano que vem

As empresas de transporte público que circulam pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terão de renovar a frota e comprar veículos que tenham portas de embarque e desembarque dos dois lados do veículo. A determinação do governo do Distrito Federal (GDF) foi publicada ontem no Diário Oficial do DF.



A medida visa dar usabilidade à faixa exclusiva e às paradas de ônibus que foram inauguradas em 2011, porém estavam inutilizadas por falta de veículos adaptados. Neste período, a frota de ônibus da capital foi renovada, mas as empresas não eram obrigadas a comprar modelos com portas dos dois lados.



Com a falta de veículos adaptados, a faixa ficou praticamente inutilizada durante estes sete anos. As paradas são localizadas à esquerda da pista, enquanto os veículos têm porta no lado direito.

De acordo com a secretaria de Mobilidade, a aquisição dos novos coletivos começa a ser feita neste ano, quando tem início o período obrigatório de renovação da frota, de sete anos para os ônibus simples e 10 anos para os articulados e biarticulados. A previsão da pasta é de que os veículos comecem a operar nos primeiros meses do ano que vem.



"Devido às avaliações feitas no sistema, a renovação da frota das empresas deve continuar, mas, a partir de agora, qualquer ônibus que venha a ser adquirido deve ter portas em ambos os lados", informou a secretaria



Atualmente, operam na região as empresas Urbi, Marechal e Expresso São José. Procuradas, as empresas afirmaram que irão fazer estudos técnicos para analisar os custos da compra dos novos modelos.



Apenas expresso

Desde sua inauguração, o uso da faixa exclusiva da EPTG era feito apenas por ônibus expressos, que saem de Ceilândia e Taguatinga em direção ao Plano Piloto, sem fazer nenhuma parada ao longo da via. De acordo com o GDF, 68 ônibus expressos passam pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira. São feitas, por dia, 98 viagens no sentido Taguatinga–Plano Piloto – em média, quatro por hora.