Olinda vai fechar trecho da orla um domingo por mês

Cerca de 150 metros da via será fechado para o lazer da população, onde será esperada uma média de mil pessoas

Um trecho de 150 metros da orla de Bairro Novo, em Olinda, vai passar a ser fechado para veículos durante a manhã de um domingo por mês para a realização do projeto Olinda Mais Lazer, que oferece diferentes opções de atividades de cidadania e diversão no município.



A primeira edição do projeto Olinda Mais Lazer aconteceu em 1º de julho, e a edição de férias será realizada neste domingo (22), em frente à Praça do antigo Quartel, das 6h às 12h. As próximas edições ocorrem em datas a serem anunciadas pela prefeitura.



A edição está dividida em seis estações disponíveis, são essas: estação esportiva; estação infantil; estação gastronômica; estação cultural; estação da saúde; estação cidadania. Além dos serviços já oferecidos, como avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, atividades esportivas, artes marciais, aulão de ginástica, vôlei, futevôlei, futebol de praia, futebol americano, frescobol, torneio de dominó, recreação e ciclovia/patins/skate, o projeto ainda vai contar com apresentação ao vivo de banda de frevo, food truck, artesanato, bonecos gigantes, brinquedos infláveis e feira do microempreendedor local. O projeto ainda contará com aulas de Fit Dance, escalada para crianças, slackline e a participação do TrilogiaBio, com o biólogo André Maia, que vai falar sobre a vida animal e apresentar alguns bichos no local (cobras, aves silvestres).