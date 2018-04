Olinda muda trânsito no entorno do novo shopping

Com a chegada do shopping Patteo, em Casa Caiada, Olinda, o trânsito de veículos na região do centro de compras precisou passar por mudanças. A ideia da Secretaria de Transportes e Trânsito (STT) do município é tornar o fluxo de veículos mais fácil para quem for usufruir do shopping, sem causar transtornos aos demais motoristas que estiverem apenas de passagem pela localidade. As mudanças estão sendo colocadas em prática já a partir desta segunda-feira (23). A inauguração do mall está marcada para esta quarta-feira (25).





Os acessos ao centro de compras serão realizados pela rua Eduardo de Moraes ou pela rua Carmelita Muniz de Araújo (antiga rua do Quartel). A saída será feita pela rua Professor Marculino Botelho, mas a cancela instalada na Carmelita Muniz, por ser reversível, poderá ser usada, ocasionalmente, como saída também.

A principal alteração do trânsito em Olinda é a criação de um binário que envolve as ruas Eduardo de Morais (por trás do Walmart), Professor Marculino Botelho (na frente do Walmart) e a retirada do giro a esquerda na avenida Carlos de Lima Cavalcanti, que foi substituído pelo loop de quadra usando Maria Judith Lins (paralela à av. Carlos de Lima Cavalcanti). Até esse domingo (22), as duas primeiras funcionavam com o fluxo de veículos em mão dupla, e a rua Maria Judith Lins não contava com calçamento.A partir da implementação das mudanças geradas pela chegada do shopping Patteo, a rua Prof. Marculino Botelho será mão única, ligando a avenida José Augusto Moreira à rua Maria Judith Lins (cruza a av. Carlos de Lima Cavalcanti). A rua Eduardo Morais também será mão única, no sentido contrário, ligando a rua Maria Judith Lins à yv. José Augusto Moreira. Após receber uma cobertura asfáltica, a Maria Judith Lins será usada, em mão dupla, como loop de quadra para retorno a rua Eduardo de Morais.