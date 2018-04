Olha! Recife inscreve para passeios pela cidade

No sábado, tour será pelo rio Capibaribe; no domingo, no Teatro de Santa Isabel. Já na quarta, participantes visitam visita ao Museu Militar do Forte do Brum e Memorial da Justiça de Pernambuco

Neste sábado, o projeto Olha!Recife promove um passeio pelo rio Capibaribe, em um catamaran. Saindo do Cais das Cinco Pontas, percorrerá a região central oferecendo visão das ilhas que formam o centro da cidade, o conjunto arquitetônico e paisagístico que margeia o principal rio do Recife, passará por pontes, monumentos, manguezais e pela região portuária, possibilitando a vista do encontro do rio com o mar, a barreira de arrecifes que protege o porto e a transformação por que vem passando o bairro e os armazéns, dando lugar a espaços de cultura, gastronomia e lazer.



Já no domingo, os participantes do Olha!Recife a pé terão a oportunidade de realizar um tour guiado dentro do Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antonio. Construído no governo do Conde da Boa Vista e projetado pelo engenheiro francês Louis Léger Vauthier, o Teatro de Santa Isabel é um dos 14 teatros-monumento reconhecido como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de ser uma referência na história política, social e cultural do país.



Já na quarta-feira da próxima semana, o Olha!Recife a pé terá em sua programação uma visita ao Museu Militar do Forte do Brum e ao Memorial da Justiça de Pernambuco. O primeiro fica instalado dentro de uma fortificação secular e guarda um acervo voltado para a participação do exército na história de Pernambuco e do Brasil. O segundo, por sua vez, tem como função principal guardar, preservar, organizar e divulgar a documentação histórica da justiça pernambucana, mas também funciona como espaço cultural do Poder Judiciário pernambucano na medida em que tem local reservado para exposições de arte e eventos relacionados com cultura.



As inscrições para os três passeios iniciam às 9 horas da sexta-feira (13), pelo site www.olharecife.com.br. É solicitado a cada participante um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade.