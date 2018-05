Olha! Recife a pé de domingo tem arte urbana como tema central

Já na quarta-feira (30), o passeio vai passar pelo Parque da Jaqueira e Jardim do Baobá. Inscrições abrem na sexta

Ao andar pelas ruas do centro da capital pernambucana, é possível se observar vários painéis e murais. O Olha! Recife a pé deste domingo (27) vai levar seus participantes por um passeio, onde serão contemplados o painel em grafite Diário das Artes, feito pelo coletivo Cores do Amanhã, a Rosa dos Ventos de Cícero Dias, no piso Marco Zero, e o painel Batalha dos Guararapes, na Rua das Flores. Logo depois, os inscritos também percorrerão o festival RUA – Recife Urbana Arte, que tomará as ruas do Recife Antigo com diversas intervenções artísticas. A saída será às 9h30, no Atacado dos Presentes (Conde da Boa Vista).





Já na quarta-feira (30), o tema central da caminhada são duas áreas verdes da zona norte, o Parque da Jaqueira e o Jardim do Baobá, com suas histórias, equipamentos e atrativos do entorno. A saída será às 14h, na Capela do Parque da Jaqueira.





Os passeios possuem 70 vagas disponíveis e são gratuitos. As inscrições abrem nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, através do site www.olharecife.com.br.