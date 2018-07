Obras no Alvarenga aguardam desapropriação de 5 imóveis

Outros cinco imóveis já foram demolidos, após aval da Justiça.



O corredor Alvarenga prevê a ligação entre a Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, até as proximidades da Rodovia dos Imigrantes. O custo total da obra está estimado em R$ 70 milhões e é financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.



A linha exclusiva terá 10 paradas no sentido centro-bairro e nove no sentido bairro-centro. A expectativa é que aproximadamente 60 mil usuários utilizem o corredor diariamente.

As obras de duplicação da Estrada dos Alvarengas, no bairro com o mesmo nome em São Bernardo, aguardam a desapropriação de cinco imóveis para a conclusão da fase da intervenção que chega ao Jardim Falcão.De acordo com a administração, as negociações estão sendo realizadas em parceria com a Procuradoria Geral do Município.A obra ainda prevê a instalação de um corredor exclusivo para ônibus. Originalmente, a conclusão das intervenções estava prevista para abril deste ano.