Obras na rua do Príncipe, centro do Recife, começam em maio

Via vai receber um projeto de requalificação das calçadas ao longo dos seus cerca de 800 metros

A rua do Príncipe, na área central do Recife, vai receber um projeto de requalificação das calçadas ao longo dos seus cerca de 800 metros, com a criação de um boulevard de 390 metros de extensão, estreitamento das faixas de rolamento e redução da velocidade de tráfego no trecho entre as ruas Nunes Machado e Bispo Cardoso Ayres.



As obras, anunciadas pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e Prefeitura do Recife, devem ser iniciadas em maio, com duração prevista de seis meses. Entre outras intervenções estão ainda o recuo do muro do Liceu Nóbrega em cinco metros, que será substituído por um gradil, além de outras intervenções que irão transformar a paisagem local.



A Católica vai ceder uma área privada para uso público. Com isso, haverá espaço para a construção de uma área de estar urbana com assentos e maior circulação para pedestres com 8,6 m de largura. Também haverá novas faixas de travessia de pedestres, mudança no piso, paisagismo e iluminação específica para usuários das calçadas. As paradas de ônibus serão duplicadas e passam a ser seletivas. Segundo os técnicos, circulam pelo entorno 23 linhas de ônibus transportando aproximadamente 16 mil pessoas diariamente.



A obra está orçada em R$ 1.642.077,87 e faz parte do contrato de Requalificação dos Passeios Públicos do Recife. Os recursos foram captados pela prefeitura junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.