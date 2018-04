Obras na Maternidade Barros Lima alteram atendimentos

A partir desta quinta-feira (12), consultas ambulatoriais marcadas para a unidade, na zona norte, serão remanejadas para Upinha, em Casa Amarela

Grávidas que buscam atendimento na maternidade Barros Lima, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, devem ficar atentas. Devido a obras no bloco cirúrgico da unidade, foram feitas mudanças no atendimento. A previsão é que as obras sejam concluídas até o início de maio, segundo a Secretaria de Saúde (Sesau) da cidade.



A partir desta quinta-feira (12), consultas ambulatoriais serão remanejadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upinha) Moacyr André Gomes, no mesmo bairro. De acordo com a Sesau, durante os serviços de requalificação, a Barros Lima receberá pacientes apenas para serviços de assistência ao parto.



Os atendimentos de pré-natal, colposcopia, planejamento familiar, climatério e egresso marcados para a maternidade estão sendo transferidos para a Upinha, que fica na Avenida Norte, na frente da praça do Trabalho.



De acordo com a Secretaria de Saúde, os pacientes que tinham agendamento estão sendo avisados da mudança pela Diretoria de Regulação. Para outras informações, os usuários podem ligar para o número 0800-081-0040.