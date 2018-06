Obras na av. Kaethe Richers devem terminar em janeiro de 2019

Turismo



A cidade também celebrou convênios com o Governo do Estado de São Paulo para a implantação das fases 1 e 2 do Boulevard Gastronômico, que consiste na revitalização da área central do comércio, e do Parque Oriental Milton Marinho de Moraes.

As obras no canteiro central da avenida Kaethe Richers, na entrada da cidade de Ribeirão Pires, devem ser concluídas até janeiro do próximo ano. As intervenções começaram em maio por meio de convênio com o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI).O acordo foi firmado em novembro de 2017 com o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 1,1 milhão. Além da obra na via, também estão previstas a reconstrução do passeio com piso intertravado (área utilizada por pedestres para caminhadas e prática de exercício físico), paisagismo, instalação de academia ao ar livre e de iluminação de LED no trecho."Nos últimos dias, as equipes trabalharam na remoção de parte do calçamento antigo, iniciando as intervenções a partir do início da avenida na Rodovia Índio Tibiriçá. Novas guias estão sendo instaladas para o início da colocação do calçamento", informou a administração, em nota.