Obras em São Caetano do Sul afetam ruas do centro

Recapeamento de vias deve ser concluído até o próximo domingo (5)

As obras de recapeamento de duas ruas do centro de São Caetano devem ser finalizadas até o próximo domingo (5).



Segundo a prefeitura, em nota, as ruas Baraldi e Santa Catarina estão recebendo reparos nas guias e sarjetas ára então receber um novo asfalto.



Na Santa Catarina, o recapeamento ocorre entre sexta (3) e domingo, durante à noite ou pela manhã, para evitar transtornos no trânsito.



Na próxima semana será realizada a pavimentação da rua São Francisco, no trecho entre e a avenida Guido Aliberti e a rua Major Carlo Del Prete.