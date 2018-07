Obras em estações da Asa Sul alteram trânsito no Eixão

Desvios acontecerão na altura das quadras 106 e 110 Sul sentido Rodoviária do Plano Piloto/Saída Sul

A partir desta terça-feira (23), o trânsito no Eixão Sul sofrerá algumas alterações por causa das obras nas estações do Metrô-DF. Serão desviadas três faixas da via, na altura das quadras 106 e 110 Sul no sentido Rodoviária do Plano Piloto/Saída Sul.



De acordo com a direção do Metrô, a empresa responsável pelas obras de conclusão das estações 106 e 110 Sul escavará estacas para a estrutura das estações. A companhia, no entanto, não informou até quando o desvio será mantido.



Por meio de nota, a Diretora Técnica do Metrô-DF, Daniela Diniz, explicou que a empresa adotará o Método Invertido, uma técnica para execução de obras subterrâneas que permite o avanço das escavações sem a interdição total das faixas.