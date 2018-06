Obras e serviços mudam rota de ônibus em Recife e Olinda

Nas duas cidades, trajetos dos coletivos de nove linhas sofrem mudanças temporárias a partir desta terça-feira (12)

Um serviço emergencial da Companhia Pernambucana de Abastecimento (Compesa) interdita a avenida Tiradentes, no bairro de Rio Doce, em Olinda, a partir da tarde desta terça-feira (12). A previsão é que o trabalho dure três dias e seja finalizado na sexta (15). Durante este período o Grande Recife Consorcio de Transporte muda o itinerário de oito linhas que trafegam pela via no sentido avenida México/TI Rio Doce.



Além disso, a rua São Sebastião, em Água Fria, foi interditada também nesta terça-feira (12) para a realização de reparos na rede elétrica pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). Por isso, o Grande Recife altera o itinerário da linha 721 – Água Fria até esta quarta-feira (13) quando a via será liberada para o tráfego de veículos.



Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte através da Central de Atendimento ao Cliente, através do número 0800 081 0158. A ligação é gratuita. Para reclamações, também é possível entrar em contato através do WhatsApp, no número (81) 99488-3999.