Obras do metrô interditam parte do Eixo W Sul

Processo é necessário para que colunas de sustentação do solo sejam instaladas; serão quatro interdições parciais no trecho da 110/111 até 29 de junho

Uma parte do Eixo W Sul - na altura das quadras 110/111 - vai ficar interditada a partir desta segunda-feira (23). A ação é necessária para dar continuidade às obras da passagem subterrânea da Estação 110 Sul do metrô. Até o dia 29 de junho ao menos quatro intervenções parciais serão feitas para a instalação das colunas de sustentação no solo.



De acordo com a diretora-técnica da Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF), Daniela Diniz, a interdição parcial só é possível por causa do método adotado: o invertido. Ela explica que a técnica para execução de obras subterrâneas permite o avanço das escavações sem a interdição total das faixas do Eixo W.

"O Metrô pretende causar o menor impacto possível à população evitando que os veículos fiquem impedidos de passar pela região enquanto durar a escavação do túnel."

As obras Estação 110 Sul começaram ainda na década de 1990, mas foram paralisadas em seguida. Após conseguir um financiamento de mais de R$ 18 milhões da União, o governo de Brasília retomou a construção do espaço. Cerca de 2,5 mil pessoas serão beneficiadas com a abertura da nova estação.



* Com informações da Agência Brasília