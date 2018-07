Obra no canal do Fragoso, em Olinda, está 25% concluída

A obra para o remanejamento de uma importante rede coletora do Sistema de Esgotamento Sanitário de Olinda, ação necessária para permitir o andamento da reurbanização pelo governo do Estado de parte do Canal do Fragoso, já está 25% concluída. A intervenção é realizada por etapas, por se tratar de uma obra de alta complexidade, e prevê implantar um quilômetro de uma nova tubulação de grandes dimensões (mil milímetros de diâmetro).





A obra atenderá aos bairros de Jardim Atlântico, Bairro Novo e Casa Caiada e está sendo executada pela BRK Ambiental, parceira privada da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no Programa Cidade Saneada, a PPP do Saneamento em Pernambuco, foi iniciada em março deste ano e segue o cronograma planejado. Toda obra recebe o investimento de R$ 6,5 milhões e será finalizada no mês de março de 2019.



Até o momento, já foram implantados mais de 250 metros da tubulação, uma das principais redes do sistema e responsável por transportar o esgoto para a estação de tratamento localizada no bairro de Jardim Atlântico. Além da rua Professor Olímpio Magalhães, a obra também vai atuar em outras duas ruas de Jardim Atlântico.



A equipe técnica já está concluindo os serviços de topografia na rua Carlos Leite Moreira e na Travessa Regina Lacerda, para iniciar intervenções também nessas localidades, no mês de agosto, que serão executadas simultaneamente.

Os serviços são executados no bairro de Jardim Atlântico e estão concentrados agora na rua Professor Olímpio Magalhães, entre as ruas Sérgio Godoy de Vasconcelos e Aluísio de Azevedo – nas proximidades da Capela São Joaquim. Nesse trecho, serão assentados 80 metros de tubulação e a previsão é concluir o trabalho dentro de três meses (incluindo a repavimentação do asfalto).Esse trecho da rua Professor Olímpio Magalhães, que é pouco movimentado, foi totalmente interditado - exceto para pedestres e os moradores da rua. No período da obra, os motoristas que costumam trafegar no local devem seguir os desvios sinalizados: precisam acessar a Rua Aluísio de Azevedo, depois pegar a Rua Catulo da Paixão Cearense até a Rua Jornalista Édson Régis. Os desvios foram orientados pela Secretaria de Transportes e Trânsito de Olinda.