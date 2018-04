Obra deixa cerca de 100 mil pessoas sem água até sábado

Suspensão é necessária para que a Compesa realize serviços de interligação nas redes de abastecimento

Até às 8h deste sábado (7), cerca de 100 mil pessoas serão afetadas com a paralisação parcial do Sistema Botafogo. Haverá falta de água nas localidades de Maranguape 1 e 2, Arthur Lundgren 1 e 2, Jaguarana, Pau Amarelo, Engenho Maranguape e Riacho da Prata, no município do Paulista, no Grande Recife.



A suspensão do fornecimento de água é necessária para que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) possa realizar os serviços de interligação nas redes de abastecimento, que ocorrerão na avenida Antônio Cabral de Souza (PE -22), nas proximidades do KM 4,5, no bairro de Jaguarana.



Após a implantação da nova adutora e da obra de interligação das redes distribuidoras, haverá ainda um período de 60 dias no qual serão realizados os testes e ações complementares na rede, visando à regularização do abastecimento em Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Ó e Pau Amarelo.



Segundo a companhia, a obra, que será iniciada às 20h desta quinta-feira (5), possibilitará o aumento de 70% da oferta de água para melhorar o abastecimento das áreas de expansão dos bairros de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Ó e Pau Amarelo, em Paulista. O conjunto de ações permitirá uma melhoria na oferta de água para cerca de 20 mil pessoas e, inclusive, poderá reduzir o regime de rodízio nesses bairros.



Os serviços de interligação serão realizados por uma equipe de mais de 20 profissionais, entre técnicos e engenheiros. A retomada do abastecimento de água, após o término da paralisação, ocorrerá de forma gradativa e seguirá o calendário vigente de cada localidade afetada. Mais informações pelo 0800-081-0195.