Obra de esgoto interdita rua no bairro de Parnamirim

Uma rua na zona norte do Recife precisará ser interditada para passar por uma obra de esgoto, que será iniciada às 22h desta quarta-feira (9). Em função da complexidade da obra, a Rua Joaquim Soares precisará ser totalmente fechada para o trânsito até o próximo sábado (12), quando a intervenção será finalizada.



Tanto os pedestres quanto os veículos deverão seguir as orientações sinalizadas para o tráfego no local. No caso dos veículos, os motoristas deverão realizar um desvio pela Avenida 17 de Agosto para poder acessar a Rua Doutor João Santos Filho.

A obra será executada para substituir um trecho de uma tubulação de esgoto de grande porte, com 500 milímetros de diâmetro e cerca de três metros de extensão, que está localizada a seis metros de profundidade. O objetivo da ação é melhorar o fluxo de esgoto da rede coletora da região. Para realizar os serviços serão mobilizadas, além da equipe técnica, máquinas e equipamentos de escoramento de valas, estes últimos utilizados para garantir a segurança dos trabalhadores.