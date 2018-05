Obra de esgoto altera trânsito em bairro de Paulista

A avenida Presidente Tancredo Neves será transformada em uma via de mão dupla, no trecho entre a interseção com a rua Cinquenta e Oito e a Praça Aníbal Fernandes por causa de obra que será iniciada a partir das 9h da próxima segunda-feira (7) pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), no bairro de Jardim Paulista Baixo, município do Paulista. Em função da complexidade da obra, a intervenção está prevista para ser finalizada no dia 27 de maio.



As linhas de ônibus, que passam no local, também terão seus itinerários desviados, conforme sinalização: 902 – Mirueira/Macaxeira; Arthur Lundgren II/Macaxeira; 1906 - TI Pelópidas/TI Macaxeira; 1907 - Paulista/Rio Doce; 1931 - Jardim Paulista Baixo/TI Pelópidas e 1936 - Mirueira (Bacurau).

Os usuários de transporte público também devem ficar atentos à mudança no ponto de embarque e desembarque de número 140061, na Avenida Tancredo Neves, que deixará de ser atendido temporariamente. No período da obra, a orientação é utilizar a parada de número 140062, que fica localizada na Avenida C, em frente à Paróquia Santa Lúcia (lado oposto à Praça Aníbal Fernandes).



A obra de saneamento será executada pela BRK Ambiental, parceira privada da Compesa no Programa Cidade Saneada, numa extensão de 380 metros da Avenida Tancredo Neves, a partir da Rua Cinquenta e Oito até a altura do Núcleo da Polícia Militar. Essa intervenção possibilitará o desvio de uma tubulação (150 milímetros de diâmetro) da rede coletora de esgoto, com 76 metros de extensão e que se encontra danificada.