Obra da Compesa muda itinerários de ônibus na Zona Oeste

Em função da complexidade, a previsão é concluir na quinta-feira (17) a intervenção nas imediações do Largo da Paz, no bairro de Afogados

Motoristas e usuários do transporte público que circulam na Zona Oeste do Recife devem ficar atentos. Uma obra emergencial na rede coletora de esgoto foi iniciada na madrugada desta terça-feira (15), nas imediações do Largo da Paz, no bairro de Afogados. Em função da complexidade, a previsão é concluir a intervenção na quinta-feira (17).



De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), como a tubulação danificada é de grande porte (possuiu 900 milímetros de diâmetro) - e está localizada a quatro metros de profundidade - foi preciso interditar totalmente um trecho com 20 metros de extensão na Praça da Paz, em frente ao número 20.



O local da obra está sinalizado e os motoristas que circulam pela Estrada dos Remédios, em direção ao bairro da Imbiribeira, devem realizar o desvio pela rua Doutor Adelino e seguir pela rua Cosme Viana. Já para os ônibus que trafegam pela rua São Miguel, o desvio será feito pela rua Quitério Inácio de Melo, para depois pegar a rua Professor Wanderley Filho até acessar a avenida Sul.



Além da equipe técnica, foram mobilizados equipamentos de escoramento de vala e máquinas para executar a substituição de três metros da rede coletora. A obra é executada pela BRK Ambiental, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada.