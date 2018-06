Número de endividados volta a recuar em Pernambuco

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) pernambucano mostrou a terceira queda consecutiva no percentual de endividados, saindo de 64,3% em abril para 62,5% em maio de 2018. Este é o mais baixo nível de endividamento desde dezembro de 2013, quando a pesquisa apontou uma proporção de 53,3%.





Segundo a pesquisa, Pernambuco possui 316.946 mil famílias endividadas, queda mensal e anual de 9.124 e 14.716 lares, respectivamente. Já as famílias que possuem contas em atraso atingem os 27,9%, o que em números equivale a 141.652 mil lares nesta situação, uma melhora mensal de 0,8%. Já o comparativo anual ainda se mostra mais deteriorado, pois em maio de 2017 o percentual dos que tinham alguma conta em atraso era de 27,3%.



O ponto mais positivo da pesquisa foi a considerável redução do número de famílias que informam não ter mais condições de pagar as suas dívidas. O percentual recuou 1,8% e 3,7% no comparativo mensal e anual, respectivamente. O Estado possui 67.495 lares em situação de inadimplência, menor número de famílias nesta situação desde julho de 2015, quando o percentual foi também de 12,5% (62.033 mil lares).



Quando se analisa o resultado por tipo de dívida, verifica-se que o tipo mais apontando ainda é o cartão de crédito, atingindo 93,6%, seguido pelo endividamento com carnês e outras dívidas, que representam 13,2% e 7,4%, respectivamente. Por fim e revelando outra melhora, a pesquisa informa também que a maioria das famílias endividadas comprometem a renda com dívidas em um percentual de até 10%, no mês anterior a maioria estava na faixa de 11% a 50%.



Para o mês de junho se espera uma elevação no endividamento das famílias, caso o comportamento conservador na utilização do crédito mostre redução, já que o mês de junho possui duas comemorações tradicionais fortes, como o do Dia dos Namorados e os Festejos Juninos.



Pesquisa do Instituto Fecomércio em parceria com o Sebrae em Pernambuco, mostrou uma elevação na intenção de comemoração da população da Região Metropolitana do Recife para o Dia dos Namorados, com os jovens (18 a 29 anos), o sexo masculino e as pessoas de maior rendimento mostrando as maiores intenções de consumo, confirmando uma possível elevação no endividamento das famílias pernambucanas no mês.

Para economista da Fecomércio-PE, Rafael Ramos, o movimento é reflexo de um processo de educação financeira forçada nos anos de grave crise econômica, onde a população assumiu um comportamento conservador evitando comprar por impulso e a utilização do crédito. O período foi marcado por alto desemprego, inflação pressionada, juros elevados e redução no poder de compras, o que criou um receio na população de reduzir o consumo para não restringir ainda mais um orçamento já apertado, focando nas compras de bens essenciais.O cenário atual vem devolvendo o poder de compra da população, a inflação se encontra mais controlada e o acesso ao crédito é maior, criando um ambiente propício ao retorno do consumo, conforme se verifica na elevação do volume de vendas do varejo, principalmente nos segmentos de bens duráveis, como móveis, eletrodomésticos, veículos.