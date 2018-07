Números da intervenção no Rio desapontam após cinco meses

Tiroteios, chacinas e mortes em chacinas aumentam, enquanto apreensão de armas cai

A intervenção federal no Rio de janeiro completou cinco meses na última segunda-feira (16) e os números não são animadores. Segundo o Observatório da Intervenção do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, foram aprendidos menos fuzis, metralhadoras e submetralhadoras nestes meses (92) do que no mesmo período de 2017 (145). Porém, os tiroteios e disparos aumentaram 37%, as chacinas, 80% e as mortes em chacinas (três pessoas mortas ou mais), 128%.

Segundo o laboratório de dados Fogo Cruzado, de 4.005 tiroteios ou disparos de arma de fogo na Região Metropolitana registrados nos 5 meses de intervenção, 971 ocorreram em áreas com UPP. A lista é liderada pela Vila Kennedy (125), pela Cidade de Deus (195), e pelo Complexo do Alemão (97).

O Rio de Janeiro é o município com mais registros de tiroteios ou disparos segundo o laboratório. Comparando os cinco meses antes e depois da intervenção, houve um aumento de 33% das notificações na cidade. O valor subiu de 1.785 para 2.376. Nestes últimos cinco meses, 44 pessoas foram vítimas de bala perdida na região metropolitana, sendo que nove delas morreram.Os bairros da região metropolitana com mais notificações foram Praça Seca (169), Vila kennedy (120) e Cidade de Deus (105).

De acordo com o decreto legislativo, o fim da intervenção ocorre no dia 31 de dezembro. A assessoria do Gabinete de Intervenção Federal confirma que esta é a data limite, apesar das especulações de prorrogação da intervenção. Após este período, fica apenas uma equipe de transição para o próximo governo.

Segundo a assessoria do Comando Conjunto, as ações que mais contaram com a presença de militares ocorreram no dia 28 de junho, nas Comunidades do Chapadão e da Pedreira, na zona norte, com 5.400 militares; no dia 7 de junho, na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Outeiro, Vila do Sapê, Parque Dois Irmãos e Morro da Helena, todas na região de Jacarepaguá, na zona oeste, com 4.600 militares; e em 15 de julho, nas regiões do Jardim Catarina e do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, com 4.300 militares.