Número de queimados no Hospital da Restauração sobe 53%

De 15 de junho até esta terça-feira (26), 23 adultos foram atendidos no setor de queimados do Hospital na Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, na região central do Recife. Isto representa um aumento de 53% em comparação ao período de 15 a 27 de junho de 2017, quando 15 adultos foram atendidos na unidade de saúde.





"A gente faz o alerta, mas não tem jeito. Atribuo esse aumento de queimados adultos aos jogos da seleção. As pessoas se acidentam porque usam mais fogos de artifício. Nas últimas Copas do Mundo, já havíamos observado esse crescimento", disse o médico Marcos Barreto. O cirurgião disse que em meses sem uso frequente de fogos e acendimento de fogueiras a unidade atende em média seis atendimentos mensais.



Uma das vítimas de queimaduras por fogos foi a estudante Rebeka Silva, de 20 anos. Ela foi tentar acender, mas estourou na mão dela. Entre as vítimas com fogueira, está Júlia Teles Silva, de 2 anos, que caiu em uma fogueira no município de São Caetano, no Agreste pernambucano, no domingo (24).



Um dos alertas feitos por Marcos Barretto é a respeito das medidas adotadas para aliviar as queimaduras. "Não é adequado usar produtos como manteiga, café ou creme dental, porque isso piora as queimaduras. O ideal é deixar o local queimado extremamente limpo para que a gente possa fazer o tratamento no hospital", afirma.

Os dados foram divulgados nesta terça (26) pelo chefe do setor de queimados, o c Marcos Barreto. As festas juninas e a Copa do Mundo são apontadas como as causas do aumento do número de queimados neste mês. Segundo o médico, nove pessoas chegaram queimadas na unidade apenas no final de semana que o Brasil jogou na Rússia contra a Suíça.Além dos 23 adultos, também foram atendidas 22 crianças no período em questão. Desse total, sete crianças e 11 adultos permanecem internados devido à gravidade das lesões provocadas pelas queimaduras de fogueiras e fogos de artifício. "Queimadura por fogueira é mais complicado, uma vez que as lesões pelo corpo geralmente são mais extensas", disse Barreto.