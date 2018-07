Número de queimados com fogos e fogueira sobe 38%

Entre os dias 15 de junho e 2 de julho, 76 pessoas que se acidentaram com fogos e em fogueiras deram entrada no Hospital da Restauração (HR), referência no atendimento de queimados, no centro do Recife. Isto representa um aumento de 38%, na comparação com o mesmo período de 2017, quando houve 55 vítimas. Os dados foram divulgados nesta terça (3).





De acordo com Barretto, neste ano foi possível identificar agravamento nos ferimentos. "Tivemos mais pacientes com lesões associadas, como fraturas e com mãos estouradas por causa de fogos e fogueiras. Tudo aumentou. Acho que há mais descuido, as pessoas estão se arriscando mais", disse o chefe da unidade de queimados do HR.



Do total de pacientes internados neste período, 16 permaneciam no HR até esta terça-feira (3), sendo 10 crianças e seis adultos, com ferimentos de diferentes gravidades. Entre as crianças, seis estão na unidade de queimados e quatro em outros setores, porque o acidente com fogos ou fogueira causou outras lesões, como fraturas ou perda de dedos das mãos.

Para o chefe da unidade de queimados do Hospital da Restauração, Marcos Barretto, o problema foi potencializado pelas comemorações em dias de jogos da Copa do Mundo, quando muitas pessoas soltam fogos de artifício."Foi um São João muito mais violento em termos de danos", afirmou o médico.A quantidade de internações também teve aumento, de 15 de junho e 2 de julho. Neste ano, do total de vítimas de acidentes com fogos e fogueiras, 30 precisaram ficar internados na unidade, o equivalente a 40% do total de pacientes. Isso representa um acréscimo de mais de 50%, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando houve 20 internamentos.