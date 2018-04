Número de PMs assassinados chega a 38 no Estado este ano

Dois casos mais recentes foram neste sábado (28), na favela Bateau Mouche, na Praça Seca, e em Iguaba, na Região dos Lagos

O número de policiais assassinados no Estado chegou a 38 neste fim de semana. Os dois casos mais recentes foram de agentes mortos neste sábado (28), sendo um deles na favela Bateau Mouche, na Praça Seca, e o outro em Iguaba, na Região dos Lagos.