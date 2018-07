Número de mortos por febre amarela sobe para 85

Nenhum dos casos da doença foi registrado na capital

O número de mortos por febre amarela no estado do Rio de Janeiro subiu para 85, segundo o último informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.



Desde o início do ano até agora, foram registrados 204 casos. O município com maior ocorrência da doença é Angra dos Reis, com 57 casos e 15 óbitos.



A secretaria informou que, em 13 pontos do estado, foram encontrados macacos diagnosticados com a doença. O órgão, porém, faz uma ressalva: esses animais não transmitem a doença ao homem. A febre amarela só é transmiitida por picadas de mosquito.



Vacina



Apesar de a capital não ter nenhum caso, a Secretaria Municipal de Saúde oferece a vacina contra a doença, desde o dia 27 de março, na rotina de imunização nas clínicas da família e centros municipais de saúde.

O imunizante não é recomendado para gestantes, idosos, crianças menores de 9 meses e a pessoas com alergia a algum componente da vacina e a ovo e derivados.



Pacientes em terapias imunossupressoras, portadores de doenças autoimunes, transplantados de medula óssea, com histórico de doença do timo e com problemas neurológicos de natureza desmielizante, como Síndrome de Guillain-Barré e ELA, também não devem tomar a vacina.