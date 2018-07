Número de jovens encaminhados à Fundação Criança cai 28%

Primeiro semestre deste ano registrou 108 acolhimentos, contra 150 em 2017

O número de jovens encaminhados para cumprir medidas socioeducativas na Fundação Criança de São Bernardo caiu 28% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2017.



De acordo com dados do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) da fundação, de janeiro a junho deste ano foram 108 encaminhamentos, contra 150 computados nos seis primeiros anos do ano passado.



As crianças e adolescentes que cometem alguma infração são encaminhadas por meio do poder judicial para cumprimento de medidas socioeducativas em liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade. Na cidade, a Fundação Criança é a autarquia municipal responsável por acolher os jovens.



"O programa é centrado em atendimentos grupais, sempre pautado na lógica da ação e da reflexão", informou a administração. A instituição também prevê medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida.



De acordo com a coordenadora de programa social do Case, Maria Lúcia de Lucena, a média de comparecimento dos jovens nos atendimentos realizados ao longo do processo é de 75%.



A fundação foi criada na cidade em novembro de 1998 e conta atualmente com 11 unidades, localizadas em diferentes bairros.