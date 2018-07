Número de endividados cresceu quase 9% no Distrito Federal

O aumento é maior do que o registrado no restante do país

Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF) apontou que o número de consumidores inadimplentes no Distrito Federal aumentou 8,82% em junho de 2018 em relação ao mesmo mês do ano passado. O número exato de pessoas negativadas, porém, não foi publicado.



De acordo com a CDL-DF, o balanço é fechado apenas ao fim de cada ano – em 2017, a capital tinha 906 mil consumidores negativados, o equivalente a 39,53% da população entre 18 e 94 anos. O crescimento de 8,82% no Distrito Federal é maior do que o registrado no período no país (4,07%) e na região Centro-Oeste (2,82%).



Apesar do aumento, o presidente da entidade, José Carlos Magalhães Pinto, justificou que o aumento de consumo pode ter levado ao problema. Ele apontou que a inadimplência caiu devido à queda do consumo das famílias brasileiras. "A partir do segundo semestre, com a recessão chegando ao fim, a população voltou a consumir, o que levou ao cenário atual, de alta na inadimplência", disse.