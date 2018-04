Número de acidentes em rodovias federais em PE cai 12%

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma redução de 12% na quantidade de acidentes e de 28% no número de feridos no feriado da Semana Santa deste ano. Entre os dias 29 de março a 1º de abril, corporação somou 61 acidentes nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 36 feridos e duas pessoas mortas. Na Operação Semana Santa do ano passado, foram registrados 69 acidentes, com 50 feridos e três mortes.





No enfrentamento à embriaguez ao volante foram realizados 677 testes com o bafômetro, que resultaram em uma prisão e 21 autuações, sendo sete por constatação e 14 por recusa a realizar o teste. As ações contaram com o apoio de policiais de Brasília e da Paraíba, no Agreste do Estado.



As ações educativas alcançaram 640 motoristas e passageiros, através de abordagens realizadas durante a fiscalização nas rodovias. As atividades foram realizadas com o apoio do ônibus do Cinema Rodoviário e dentro de ônibus de turismo, principalmente em Gravatá e Caruaru, no Agreste do Estado.



Ao longo de quatro dias foram recolhidos 63 veículos, 59 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e 23 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), por diversas irregularidades. A fiscalização do excesso de peso registrou 10,4 toneladas de excesso de peso e apreendeu 36 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular.

O acidente mais grave ocorreu na quinta-feira (29), no quilômetro 160 da BR 423, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O condutor de uma motocicleta entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com uma Kombi. O homem, de 36 anos, faleceu no local. O motorista da Kombi não se feriu, e foi constatado através do bafômetro que ele não havia ingerido bebida alcoólica. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil da região.Durante os quatro dias de operação foram fiscalizadas 2.340 pessoas e 2.159 veículos, sendo emitidas 1.175 autuações por diversas irregularidades, como ultrapassagens indevidas (80), não uso do cinto de segurança (38), falta de capacete (15) e da cadeirinha para crianças (4). Além disso, foram registradas 677 imagens de veículos com excesso de velocidade por meio do uso de radares.