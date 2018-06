Novos bombeiros vão ajudar no reforço a ataques de tubarão

Aconteceu, na manhã desta segunda-feira (11), a formatura de 278 praças do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, no Centro de Convenções, em Olinda. Os novos servidores serão distribuídos pelos grupamentos e seções do CBMPE em todo o Estado, inclusive nas praias da Região Metropolitana do Recife (RMR), reforçando as equipes de salvamento, fiscalização e prevenção de incidentes com tubarões.



Duzentos dos militares devem atuar no interior do estado, em ações de salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar, e outros 30 militares passam a reforçar quatro praias da Região Metropolitana do Recife: Boa Viagem, Pina, Piedade e Olinda.



Desde a última sexta-feira (8), após duas pessoas terem sido mordias por tubarões em um intervalo de dois meses, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros estão trabalhando uma hora a mais nestes quatro pontos da orla do Grande Recife, encerrando o expediente às 18h. Os militares foram autorizados a usar a força para tirar as pessoas que se colocam em risco no mar.





"O bombeiro, durante muitos anos, tem tido um papel importante e atuado de maneira muito eficiente, tanto no combate aos incêndios, quanto nos acidentes. E, agora, com a interiorização mais efetiva nas regiões, teremos certeza que teremos bombeiros atuando no Pacto Pela Vida ajudando a salvar vidas", destacou o governador Paulo Câmara (PSB) durante a cerimônia, anunciando a criação, no segundo semestre deste ano, de uma nova turma de formação de 240 bombeiros, totalizando mais de 600 militares formados em 2018.



"Hoje a gente está dando mais passo em relação ao nosso planejamento anunciado no ano passado. Eles vão atuar em todo o estado. Evidentemente que os bombeiros têm um trabalho de prevenção, então eles vão atuar em áreas que precisam de reforço na prevenção", afirmou.