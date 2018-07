Novo vai homologar candidatura de Marcelo Trindade ao governo do Rio

Nesta segunda-feira (23), ocorre a votação do diretório estadual do Partido Novo. A finalização da convenção ocorre na próxima terça-feira (24), quando os pré-candidatos Marcelo Trindade e Carmen Migueles realizam uma entrevista coletiva sobre o evento, na sede regional do partido, na avenida 13 de Maio, às 10h. Segundo a assessoria, o processo de seleção dos pré-candidatos durou um ano e meio.

O pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo partido é Marcelo Trindade. Ele é advogado e professor de Direito. Entre junho de 2004 e julho de 2007, foi presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão regulador do mercado de capitais.

A pré-candidata ao vice-governo do Estado é Carmen Migueles. A professora e empreendedora foi candidata à prefeita do Rio de Janeiro pelo Partido Novo nas eleições de 2016. Na ocasião, ela recebeu 38.512 votos, o que equivale a 1,27% do total.