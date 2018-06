Novo Parque Tecnológico é inaugurado em Brasília

O Edifício de Governança do Biotic será uma nova instituição de ensino voltada para tecnologia

O "Edifício de Governança do Biotic — Parque Tecnológico", foi inaugurado na última quinta-feira (21) e o espaço deverá abrigar instituições de ensino voltadas para a tecnologia, empresas do ramo e startups. A obra custou, aproximadamente, R$ 40 milhões, sendo R$ 36 milhões da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e R$ 4 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do governo federal.



O prédio tem 12 mil metros quadrados de área construída, dividida em dois blocos. O pavimento térreo do Bloco B está ocupado pelo SebraeLab, voltado para estimular a criatividade e a inovação de empreendedores.O segundo andar será usado por instituições de apoio à ciência e tecnologia, como o Instituto Federal Brasília (IFB) e empresas consolidadas de base tecnológica.



Cinco empresas selecionadas por meio da Biotic S.A. e a área da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) criada para o desenvolvimento do parque tecnológico já ocupam o prédio. No terceiro andar, está a FAP-DF — ess será a primeira sede própria do órgão.



Já funcionavam no parque tecnológico os datacenters do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e uma subestação da Companhia Energética de Brasília (CEB). No edifício, há espaço reservado para a instalação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).





Com informações Agência Brasília