Novo aterro sanitário atende oito cidades do Agreste

Com capacidade de recebimento de dez toneladas de resíduos sólidos por dia, um novo aterro sanitário foi inaugurado no município de Iati, no Agreste de Pernambuco. O espaço atenderá de forma consorciada a mais sete municípios (Paranatama, Saloá, Terezinha, Palmeirina, Correntes, Brejão e Águas Belas).



Iniciativa faz parte do projeto de erradicação dos lixões e aconteceu três semanas após o lançamento do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos (PIRS) para os municípios do Agreste Meridional, feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).



Todo o processo de implantação – a partir da recuperação do antigo aterro – foi acompanhado de perto por analistas ambientais da CPRH. O equipamento começou a funcionar com capacidade de recebimento de dez toneladas/dia de resíduos sólidos, capacidade esta que poderá até ser aumentada. A licença de operação tem validade até 2020.



O aterro funciona numa área de aproximadamente dez hectares e tem, entre seus equipamentos, recicletas que ajudarão no recolhimento de materiais reciclados, ajudando também no trabalho dos antigos catadores.



Estudo

Em fevereiro deste ano, um estudo divulgado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) revelou que, em 2017, apenas 51 dos 184 municípios pernambucanos (27,7%) depositam corretamente o lixo em aterros sanitários. Do total, 114 cidades (62%) continuam agindo em desrespeito ao meio ambiente, despejando os resíduos em lixões a céu aberto. Os outros 19 municípios restantes (10,3%) ainda fazem uso de aterros controlados, sem atender por completo às exigências legais e ambientalmente adequadas.