Novos valores do Restaurante Universitário passa a valer nesta quinta

12.07.2018 11:51

Café da manhã teve um aumento de R$0,30 e o almoço e jantar teve um reajuste de mais de 48%

Começaram a ser cobrados nesta quinta-feira (12) os novos valores para as refeições servidas pelo Restaurante Universitário (RU) da Universidade de Brasília (Unb). A partir de agora, os alunos que desembolsavam de R$ 1 a R$ 2,50 terão de pagar R$ 2,80 no café da manhã e R$ R$ 5,20 no almoço e jantar. O grupo que tem direito à isenção continua com o benefício garantido.



Em nota, a UnB explicou que a nova proposta para os subsídios do RU foi aprovada no dia 28 de junho pelo Conselho de Administração (CAD). Segundo o texto, a medida prevê a reorganização dos grupos de usuários do restaurante.



De acordo com a instituição, a criação de uma comissão para análise da situação do RU foi uma demanda do próprio CAD, depois de a Câmara de Administração e Planejamento (Cplad) ter indicado a necessidade de ajustes em todos os contratos de prestação de serviços da UnB. O valor pago pelos usuários da comunidade acadêmica não passava por um reajuste desde 1994.