Novacap interdita Ponte das Garças este fim de semana

Companhia vai realizar reparos entre 7h e 20h no sábado e no domingo; trânsito fica bloqueado nos dois sentidos

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) vai bloquear o trânsito na Ponte das Garças neste fim de semana. A estrutura fica fechada das 7h às 20h tanto no sábado (14), quanto no domingo (15), para o órgão realizar a substituição do guarda-corpo que protege a passagem dos pedestres no local e para que a laje do canteiro central seja concretada mais uma vez.



A Novacap detalhou que os reparos na ponte começaram a ser feitos no fim de semana dos dias 10 e 11. No período, a companhia fez a limpeza do sistema de drenos, da galeria de águas pluviais e alguns reparos no asfalto.



De acordo com os técnicos da Novacap, o trânsito terá que ser bloqueado nos dois sentidos para garantir a segurança dos profissionais envolvidos nas revitalizações. Além disso, a passagem de veículos pesados na área ficará vetada até julho.



Reparos urgentes

Um relatório elaborado pela Defesa Civil da capital sobre o estado das pontes e viadutos de Brasília apontou problemas de infiltração em ao menos cinco estruturas - essa foi exatamente a causa que levou à queda do viaduto da Galeria dos Estados, em fevereiro.



Em uma escala de 5 a 1 - onde a nota mais alta representa que a estrutura está excelente - as pontes Honestino Guimarães, Bragueto, o viaduto próximo ao Conjunto Nacional e a Ponte das Garças receberam nota 2 da Defesa Civil. O estudo foi entregue ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em março deste ano.