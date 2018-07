Novacap é condenada a indenizar mulher que foi atingida por galho de árvore na cabeça

Acidente teria ocorrido em 2016 na Asa Sul; indenização fixada ficou em mais de R$ 16 mil

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a indenizar uma mulher que foi atingida por um galho de árvore. O acidente teria acontecido em 2016 na Asa Sul.



Na Justiça, a vítima informou que o acidente ocorreu entre as quadras entre a SCLS 108 e a SQS 108, quando o galho da árvore despencou sobre sua cabeça, causando um corte profundo, com escalpelamento, além de lesões no ombro e perda de um dente. Na ocasião, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF e encaminhada ao Hospital de Base.



Na decisão, o magistrado escreveu que "é dever dos réus a manutenção dos passeios públicos, zelando, assim, pela segurança dos transeuntes. De idêntica maneira devem sinalizar eventuais obstáculos e/ou perigos, a fim de prever e evitar acidentes".



A decisão foi em segunda instância, depois que a Novacap recorreu da primeira condenação. Nesta sentença, o TJDFT retificou a condenação da primeira instância e determinou o pagamento de multa de R$ 1.870,00 pelos prejuízos materiais e R$ 15 mil de indenização por danos morais.



"A vítima teve lesões de natureza estéticas e permanentes, com a perda de dente, e perda do couro cabeludo e, somado a isso, intenso sofrimento físico em razão das lesões sofridas. Sendo que, tudo isso, causado pela negligência, das rés, que mesmo advertidas do risco da queda de galhos das árvores naquele local, se mantiveram inertes, bem como pela imprudência de não diligenciarem na prevenção de acidentes por meio de podas dos galhos das árvores, principalmente em período chuvoso, época em que os acidentes dessa natureza se intensificam", escreveu o magistrado.



O Destak procurou a Novacap, porém não obtivemos respostas até a publicação desta matéria.