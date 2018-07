Nova operação é realizada no Complexo do Alemão

A Polícia Militar realizou uma operação no Complexo do Alemão nesta segunda-feira (16). Durante a operação, houve um confronto entre policias da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e criminosos na região. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

A avenida Itaóca chegou a ficar fechada por questão de segurança, mas já está completamente liberada. A estrada do Itararé também já está liberada e o policiamento segue reforçado na área.

No último domingo (15), cinco pessoas foram mortas durante um patrulhamento de rotina da UPP do Complexo do Alemão.