Nomeação de aprovados no concurso dos Bombeiros é antecipada

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal antecipou a nomeação de 378 aprovados no concurso de 2017, prevista para setembro, para meados de junho. A chamada da segunda turma está prevista para ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no próximo mês, e a posse, para 1º de julho.O novo cronograma foi anunciado na noite desta quinta-feira (17) pelo governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB). Segundo ele, a antecipação, reivindicada pelos concursados, será possível graças à reorganização no calendário de nomeações. Em dezembro do ano passado, foram nomeados 367 da primeira turma.De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta convocação serão contemplados 254 soldados operacionais para atuar em áreas como busca e salvamento e combate a incêndio. Outros 56 servirão como condutores de viaturas. Além disso, há 68 aprovados para oficiais, 46 para o curso de formação e 22 para o curso de habilitação no setor de saúde, como médicos e dentistas.