No São João, ocupação hoteleira deve chegar a 94% em PE

A taxa de ocupação hoteleira nos principais polos juninos de Pernambuco, de 22 a 26 de junho, deve chegar a 94,3%. A permanência média dos turistas também será positiva. Em média, eles passarão três dias no Estado. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (20), fazem parte da pesquisa de expectativa de turistas, realizada pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco (Seturel-PE), por meio da Empetur.





Para o São João 2018 é esperado uma injeção de mais de R$ 260 milhões na economia do Estado, superando o apurado de 2017. As cidades com tradição nos festejos juninos do interior, inclusive, são as grandes responsáveis pela economia gerada para o Estado no período junino.



Durante o São João, a circulação de passageiros no Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da cidade, também será positiva. A expectativa é que circulam pelo terminal 116.772 mil pessoas. Um crescimento de 13% em relação a 2017, onde circularam pelo terminal 103 mil pessoas.

Municípios pernambucano como Bezerros, Caruaru, Gravatá, Arcoverde e Petrolina estão com taxas bastante positivas. Bezerros terá uma ocupação de 98%, Caruaru com 93%, Gravatá 95% e as cidades de Arcoverde 94,2% e Petrolina 93%.Mesmo não sendo um período de grande procura com foco no sol e mar, os destinos indutores de Pernambuco, Recife (RMR) e Ipojuca, terão uma boa taxa de ocupação hoteleira no feriado. Para esses municípios a taxa média de ocupação prevista é de 70% no Recife e de 80% no Ipojuca. Já para o arquipélago de Fernando de Noronha a previsão é de 83% de ocupação.