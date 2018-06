No Recife, 90% dos queimados internados no HR usavam álcool para cozinhar

Atualmente, 90% das 21 pessoas internadas na Unidade de Queimados do Hospital da Restauração (HR), localizado na área central do Recife, se acidentaram ao cozinhar com álcool comprado em posto de combustível. Os dados foram revelados nesta quarta-feira (6), quando é celebrado o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras.





De acordo com o médico, as queimaduras de combustível, normalmente, são de segundo e terceiro graus e deixam sequelas, marcas e mutilações. Dependendo da localização, a queimadura pode causar retrações em áreas de articulação.



Festejos

Marcos Barreto ainda fez um alerta sobre duas festividades que se aproximam, Ele conta que é muito comum ter um alto número de pacientes no setor de queimaduras nas épocas de São João e São Pedro. Além disso, tem a Copa do Mundo, que também é uma época comum de vítimas por queimaduras, devido aos fogos de artifício durante os jogos. "Chega muita gente com lesão na face e nas mãos por causa dos explosivos", disse.

Para o médico Marcos Barreto, responsável pelo setor, esse problema é um reflexo da alta no preço do botijão de gás e do desabastecimento provocado pela paralisação nacional dos caminhoneiros, ocorrida em maio. Entre os pacientes estão duas crianças.Antes da greve dos caminhoneiros, o botijão estava custando entre R$ 60 e R$ 70 na região metropolitana do Recife (RMR), mas o valor chegou a R$ 180 quando a categoria paralisou as atividades e dificultou a chegada do produto aos depósitos.