No Grande Recife, cerca de 70% dos postos de combustíveis estão abastecidos

Expectativa do Sindicombustíveis-PE, é que até o fim desta sexta-feira (1º) todos os postos da RMR tenham todos os tipos de combustível para atender a população

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE), cerca de 70% dos postos de combustíveis da região metropolitana do Recife (RMR) estão abastecidos. A expectativa do presidente da entidade, Alfredo Pinheiro Ramos, é que até o fim desta sexta-feira (1º) todos os postos da RMR tenham todos os tipos de combustível para atender a população.



Com a chegada de combustível em muitos postos do Grande Recife, as filas para abastecer começam a diminuir, nesta quinta-feira (31). Para garantir um reabastecimento mais rápido dos postos de combustível, as distribuidoras estão trabalhando 24h, em esquema especial. Porém, a situação de regiões mais distantes vai demorar um pouco mais para ser normalizada. O Sindicombustíveis-PE estima que a normalização do serviço aconteça até segunda-feira (4).



Mais de 70 municípios pernambucanos já receberam combustível de acordo com o governo do Estado. Dos combustíveis disponíveis em alguns postos da Região Metropolitana, o diesel ainda chega em menor escala do que a gasolina e o álcool. Isso porque a prioridade de abastecimento é dos serviços essenciais, como carros de Bombeiros e ambulâncias, que são abastecidos a diesel.



Gás

No Grande Recife, parte das distribuidoras também já possui gás de cozinha para vender. Contudo, ainda há pontos em que não chegaram botijões. No Agreste e Sertão de Pernambuco, o gás deve chegar em até sete dias.