No Dia do Trabalho, desempregados formam fila por emprego

Cinco mil vagas de mais de 30 empresas em 51 áreas de atuação são oferecidas nesta terça (1), no Engenhão

No Dia do Trabalho, nesta terça (1), uma gigantesca fila por emprego, de quase 2km, se formou no entorno do estádio Nilton Santos, o Engenhão, em busca de uma das 5 mil vagas ofertadas em uma feira, composta por mais de 30 empresas em 51 áreas de atuação. Os primeiros da fila chegaram ao local na madrugada de segunda (30).



Na lista, havia vagas tanto para profissionais com experiência, quanto para quem procura o primeiro emprego, com opções de nível fundamental, médio e superior, estagiários e Jovem Aprendiz. Entre os cargos ofertados, estavam profissões como cozinheiro, manobrista, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, vendedor de lojas.