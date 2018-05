No DF, mais de 20% não concluíram o ensino fundamental

Levantamento apontou que 20,3% da população não concluiu essa fase dos estudos; 60 mil são totalmente analfabetos

Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 20,3% da população do Distrito Federal não concluiu o ensino fundamental. Além disso, a pesquisa revelou que mais de 60 mil dos moradores do DF são analfabetos - não sabem ler nem escrever - representando 2,5% dos moradores locais.



Entre os jovens, adultos e idosos, apenas 26,3% dos moradores concluíram a primeira fase dos estudos que vai do 1º até o 9º ano do ensino fundamental. Já a população que conseguiu concluir o ensino médio representou 26,6% dos moradores, de acordo com o estudo do IBGE.



Já da população totalmente analfabeta, a pesquisa apontou que a maioria são mulheres, sendo 31,6 mil e os homens somam quase 29 mil. Do total, mais de 62% são pessoas acima dos 60 anos de idade.



Segundo o supervisor do IBGE, Pedro Franco, a quantidade de pessoas que não concluíram o ensino fundamental acaba impactando no mercado de trabalho. "Muitas vagas exigem o mínimo de escolaridade, e muitas das vagas deixam de ser preenchidas por causa desse quesito", explica.



Para tentar diminuir essa baixa, o governo realiza o programa DF Alfabetizado, que promete alfabetizar jovens e adultos em até oito meses. Porém, questionada pelo Destak, a secretaria de Educação não informou quantas vagas são ofertadas atualmente.



O levantamento mostrou que pouco mais de 889 mil pessoas estudam atualmente no Distrito Federal. Desse total, 61,5% são alunos de escola pública e 38,5% de instituições particulares. Na comparação com os dados do último levantamento, feito em 2016, o ano passado apresentou um queda de quase 1% na taxa de escolarização. Mesmo com a queda, o Distrito Federal fechou a taxa de escolarização com 29,4%, acima da média nacional que ficou com 27,3%.



Desigualdade racial

A pesquisa do IBGE mostrou que a desigualdade entre brancos e negros dentro das universidade do Distrito Federal aumentou nos últimos anos. Na faixa etária dos jovens entre 18 e 24 anos que deveriam estar entrando no ensino superior, o número de negros estudando caiu de 42,4% em 2016 para 35% em 2017. Já a quantidade de brancos passou de 50,4% para 56,3% neste último levantamento.



Para o supervisor do IBGE, essa redução de negros é consequência da maior vulnerabilidade social deste grupo. "O ensino superior é algo que não é acessível para todo mundo, ainda mais em um contexto que esse público busca trabalhar e estudar. Como os negros são mais vulneráveis e precisar buscar cada vez mais cedo um trabalho, essa parcela acaba deixando a universidade em um plano futuro", afirma Franco.