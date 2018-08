Niterói que recompensar policiais por armas apreendidas

Plano será encaminhado, por meio de projeto de lei, para ser votado pela Câmara Municipal de Niterói

A prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, quer recompensar os policiais que apreenderem armas. A proposta faz parte de um projeto que contém uma série de medidas para tentar reduzir a violência no município. O Pacto Niterói contra a Violência engloba 17 ações e tem custo estimado de R$ 304 milhões em dois anos. O plano será encaminhado, por meio de projeto de lei, para ser votado pela Câmara Municipal de Niterói.



Um fuzil apreendido, por exemplo, equivaleria a um prêmio de R$ 8 mil para o policial que fizer a apreensão. Pistolas e granadas valeriam R$ 3 mil. No entanto, o dinheiro não seria pago, por exemplo, se a ação resultasse em morte ou lesão corporal grave ao suspeito portador da arma. Isso seria uma forma de evitar ações violentas da polícia.



Além disso, há outras ações voltadas para a prevenção da violência, como o combate à evasão escolar, o apoio psicológico às crianças e o acompanhamento de famílias, já que foram constatados vários casos de agressão doméstica.



O programa é fruto de seis meses de trabalho, que envolveu pesquisa com moradores, análise de indicadores criminais e reuniões com técnicos da prefeitura, sociedade civil, pesquisadores e também do Gabinete de Intervenção Federal.



*Com Agência Brasil