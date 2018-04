Nestlé vai montar linha de produção para leite Ninho em PE

A Nestlé vai montar a sua primeira linha de produção no estado de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. A unidade irá envasar leite Ninho em pó, na versão sachê. O investimento inicial será de cerca de R$ 5 milhões. O intuito dessa nova planta é atender, principalmente, a própria região Nordeste do país.



A unidade de Pernambuco será a terceira da companhia no Nordeste. As duas primeiras estão instaladas na Bahia, nas cidades de Feira de Santana e Itabúna. A nova linha deverá ter uma capacidade instalada total de 10 mil toneladas/ano, o que deve acontecer gradativamente, atingindo esse nível de capacidade máxima em cerca de quatro anos.

A nova linha de produção será instalada em área de propriedade da DPA (Dairy Partners Americas) – joint venture entre a Nestlé e a neozelandesa Fonterra, exportadora de produtos lácteos.



A unidade foi anunciada na 101ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), que ocorreu na manhã desta segunda-feira (2).