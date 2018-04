Nem 24h depois, Tijuca tem novo assalto a loja

No dia seguinte a um assalto a uma papelaria Kalunga na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, deixar uma mulher morta e um homem ferido, outro roubo foi registrado no bairro, na manhã desta quinta (19). Desta vez, criminosos vestidos com uniformes de garis invadiram e roubaram uma loja de Americana Express, localizada na mesma rua que já havia sofrido o assalto. Ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir.