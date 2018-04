Negros e pardos fazem 'papel' de bandidos em treino do Exército

Para sociólogo, não é possível dizer que houve preconceito, e sim falta de sensibilidade; comandante do centro de treinamento alega que Exército é 'extrato da sociedade'

Durante um treinamento de reciclagem realizado por policiais militares e coordenado pelo Exército, na última quinta (12), no Rio de Janeiro, houve uma simulação de confronto entre agentes e criminosos, que foram representados por soldados das Forças Armadas. Todos os profissionais que estavam no papel de bandidos eram negros ou pardos e apresentavam um comportamento estereotipado.



O coronel Ricardo Barreto, comandante do Centro de Adestramento Leste, onde foi realizado o exercício de treinamento com os policiais, negou que haja algum preconceito na ação. Para ele, o curso mostra o que os PMs encontram nas comunidades.



"Hoje, em particular no Rio de Janeiro, a gente não tem condições de selecionar dentro de uma tropa quem é totalmente branco, negro ou pardo. O Exército é um extrato da sociedade. Não tem como estereotipar branco ou negro, porque são todos pardos, na verdade. Não tem a distinção de cor. A cenografia, a figuração, foi para trazer a força oponente mais próxima da realidade que o policial vê. O policial vê isso aí, é isso que nas comunidades é apresentado, mas de forma alguma tem alguma conotação de cor, porque o Exército é formado de todas as camadas sociais e raças que o Brasil tem", declarou o comandante da unidade.



A reportagem tentou conversar com um dos soldados que representaram os criminosos durante a simulação, mas teve o pedido negado por um porta-voz do Exército.



O sociólogo e professor da UFRJ Paulo Baía acredita que houve falta de sensibilidade e de estratégia dos organizadores da ação para que estereótipos étnico-raciais não fossem reforçados, mas destaca que não se pode afirmar que houve uma composição racista, já que a maioria dos praças do Exército e da Polícia Militar são negros.



"O treinamento de conflito é rotina. Agora, seria de bom tom não fazer uma caracterização étnica dos dois grupos. O treinamento contou com praças que têm uma composição muito simular à da população brasileira. Seria interessante, por quem organiza, explicitar a questão étnica. Sobretudo, não reforçar estereótipos étnicos. Sendo um treinamento, é possível fazer", disse Baía.



Para o comandante Ricardo, a representação dos bandidos tinha como objetivo somente mostrar as situações com as quais os policiais militares se deparam durante ações no Rio.





"Nesse ambiente para treinamento, temos uma força oponente, uma figuração que representa as ameaças frequentes que os policiais encontram no Rio", disse.



O porta-voz do GIF (Gabinete de Intervenção Federal), coronel Roberto Itamar, minimizou a representação dos criminosos feita exclusivamente por negros. "Isso é um treinamento, procura-se até colocar uma situação de maior pressão para que as forças treinem de maneira mais adversa", explicou ele.