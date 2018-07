Hospital Nardini atende 17,3% de pacientes de fora de Mauá

"Não temos condições de arcar sozinhos com o atendimento também de pessoas vindas de outros locais", disse Alaíde.



Atualmente, o Governo do Estado já arca com parte dos custos do hospital. O repasse mensal da Secretaria Estadual de Saúde é de R$ 960 mil. Em agosto do ano passado, o então prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), esteve no Palácio dos Bandeirantes para solicitar R$ 2 milhões mensais para o custeio do equipamento. Porém, a verba não foi liberada.

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, registrou o atendimento de 17,38% de pacientes de fora do município entre janeiro e maio deste ano.De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, dos 5.133 atendimentos feitos nos primeiros cinco meses do ano, 892 eram moradores de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Além de cidades da Grande São Paulo e do bairro São Mateus, que faz divisa com a cidade, na zona leste de São Paulo.Após anunciar corte de despesas alegando problemas financeiros, a atual prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), e o secretário-adjunto de Saúde, Antonio Rugolo Júnior se reuniram com o coordenador de Saúde da área de Gestão de Contratos de Serviços do Estado de São Paulo, Danilo Druzian Otto, na busca por mais recursos para a unidade.