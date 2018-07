Namorada de ‘Dr. Bumbum’ já está sob custódia policial

Os médicos Denis Cesar Barros Furtado e Maria de Fátima Barros seguem foragidos

Os médicos Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como 'Doutor Bumbum', e Maria de Fátima Barros, mãe de Denis, foram indiciados junto com a técnica de enfermagem Renata Cirne (namorada e secretária de Denis) pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado, e associação criminosa. No entanto, até agora, apenas Renata está sob custódia policial, segundo a Polícia Civil.

Segundo as investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), a advogada Lilian Quezia Calixto de Lima Jamberci, 46 anos, foi submetida a uma cirurgia de preenchimento glúteo realizada fora de um centro cirúrgico, no apartamento do médico. Na ocasião, ele foi auxiliado por sua mãe, pelas técnicas de Rosilane Silva e Renata Cirne.

O desembargador Luciano Rinaldi negou, nesta quarta-feira (18), o pedido de habeas corpus impetrado pelo médico e pela mãe dele. Segundo a decisão, os dois não se apresentaram à polícia após a decretação da prisão temporária. O médico, inclusive, chegou a quebrar, com o carro, a cancela do estacionamento de um shopping na Barra, ao avistar uma viatura policial e fugiu do local com a mãe.

Na última terça-feira (17), o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), comunicou à Polícia Federal sobre o caso do médico, que atuava no Rio sem o registro do Conselho do Rio, violando o Código de Ética Médica. Sua mãe continuava atuando de forma ilegal, já que seu registro foi cassado pelo Conselho do Rio em 2015.