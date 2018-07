Namorada de 'Dr. Bumbum' é transferida por causa de gravidez

Renata Cirne está presa agora na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo do Gericinó

Renata Cirne, namorada do médico Denis Furtado, conhecido como "Dr. Bumbum", está grávida e, por isso, foi transferida da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza para a Penitenciária Talavera Bruce, ambas localizadas no Complexo de Gericinó, em Bangu.



Segundo a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), a interna havia afirmado, no início desta semana, que estava grávida à direção da unidade prisional. Renata Cirne, então, fez um exame que comprovou sua gravidez. A transferência, por sua vez, foi feita, já que na Penitenciária Talavera Bruce há uma ala específica para preses grávidas.



Na última quinta-feira (27), a Justiça do Rio negou o pedido de revogação de prisão temporária de Renata Cirne. A decisão foi do juiz Bruno Machado Manfrenatti, da 1ª Vara Criminal da Capital. Ela foi presa no dia 17 de julho, na investigação sobre a morte de Lilian Calixto.



Os médicos Denis Furtado e Maria de Fátima Barros, mãe de Denis, foram indiciados junto com a técnica de enfermagem Renata Cirne pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado, e associação criminosa.