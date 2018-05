Na véspera de reajuste, metrô do Recife limita venda de bilhete

Passageiros que tentam comprar mais de um ticket nesta quinta (10) estão tendo dificuldade. A partir desta sexta (11), passagem passa de R$ 1,60 para R$ 3

Passageiros do Metrô do Recife que tentam comprar mais de um bilhete nesta quinta-feira (10), véspera do aumento de quase 90% na tarifa do serviço, estão tendo dificuldade. Usuários afirmam que a venda está limitada a apenas um bilhete por pessoa. De acordo com alguns funcionários da estação central, a medida é devido à falta de bilhetes. Há até relatos da ação de cambistas em algumas estações.



O último reajuste na capital pernambucana ocorreu há seis anos, quando a passagem passou de R$ 1,50 para R$ 1,60. A partir desta sexta-feira (11), a passagem passará de R$ 1,60 para R$ 3. O aumento de 87,5% foi anunciado na última segunda-feira (7) pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Desde então, a busca pelo bilhete unitário cresceu, chegando a esgotar em estações de grande movimento.



Em nota, a CBTU Recife informou que são disponibilizados três tipos de bilhetes para os usuários: o unitário, o múltiplo e o de papel. O bilhete unitário se encontra esgotado no momento devido ao grande volume de vendas, uma vez que deve ser comprado e utilizado de modo imediato, sendo rapidamente retornado à Companhia, mas alguns passageiros estão comprando em grandes quantidades para uso posterior.



"Já o bilhete múltiplo pode ser carregado até o valor de R$ 100 e está disponível para vendas, assim como o bilhete de papel, que tem validade diária e se encontra disponível em todas as estações", afirma a nota. O sistema metroviário do Grande Recife transporta cerca de 400 mil pessoas por dia. Ele tem duas linhas principais e tem 37 estações.